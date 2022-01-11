21 aylık çocuk kireç çözücü içti

AA 11 Ocak 2022 Salı 16:08 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:08

Merkeze bağlı Çalkaya köyünde 5 gün önce mutfakta su şişesindeki kireç çözücüyü içen 21 aylık Yusuf Can fenalaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Can, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumu kötüye giden çocuk, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Baba Mehmet Can, gazetecilere, oğlunun su sanarak kireç çözücüyü içtiğini belirterek, "İşten yeni gelmiştim. Annesi içeride yatakları hazırlıyordu. O ara içmiş. Ağlama sesiyle geldim. Çocuğun elinde kireç çözücü şişesi vardı. Direkt ambulansı arayarak hastaneye kaldırdık. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra yoğun bakıma alındı, hala bekliyoruz." dedi.

Doktorlara teşekkür eden Can, oğlunun tedavisinin Ankara'da süreceğini kaydetti.

Hastane önünde gözyaşlarını tutamayan anne Emine Can, oğlunun ambulansa bindirildiği sırada baygınlık geçirdi ve sağlık ekiplerince acil servise alındı.