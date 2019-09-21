21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana mı, Bir Aile Hikayesi mi, Kuzey Yıldızı mı kim birinci?
21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana mı, Bir Aile Hikayesi mi, Kuzey Yıldızı mı kim birinci? gibi soruların yanıtları tüm televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Güven Bana, Fox TV'de Bir Aile Hikayesi, Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Daha Hızlı Daha Öfkeli ve Star TV'de Yedi Bela Hüsnü yapımları izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting birincisi belli olacak. 21 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Birbirinden iddialı yapımlar bu akşam ekranlara geliyor. Tüm televizyon takipçileri 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana mı, Bir Aile Hikayesi mi, Kuzey Yıldızı mı kim birinci? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bu akşam Atv'de Güven Bana, Fox TV'de Bir Aile Hikayesi, Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Daha Hızlı Daha Öfkeli ve Star TV'de Yedi Bela Hüsnü yapımları izleyiciler ile buluşacak. Reyting sıralamasında kimin birinci olacağı ise heyecanla bekleniyor. 21 Eylül reyting sıralamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
21 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı. 21 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTA (14 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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