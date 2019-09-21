21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana mı, Bir Aile Hikayesi mi, Kuzey Yıldızı mı kim birinci? 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana mı, Bir Aile Hikayesi mi, Kuzey Yıldızı mı kim birinci? gibi soruların yanıtları tüm televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Güven Bana, Fox TV'de Bir Aile Hikayesi, Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D'de Daha Hızlı Daha Öfkeli ve Star TV'de Yedi Bela Hüsnü yapımları izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting birincisi belli olacak. 21 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.