İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz

KOCAELİ'DE DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONUNDA 37 ZANLI YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR'DE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONDA 40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayın ile döner bıçağı, hançer, tel sargılı sopa, 4 kesici alet, 10 bıçak, 2 balta, 3 orak, 6 fırlatma bıçağı, 3 kılıç ve 187 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik de çalışma yürüttü.

22-28 Aralık'taki çalışmalarda yabancu uyruklu 29 şüpheli yakalandı.

