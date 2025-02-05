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21 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda terör örgütü mensubu yakalandı

21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-44” operasyonlarında; 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2025 Çarşamba 07:49 - Güncelleme:
21 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda terör örgütü mensubu yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-44" operasyonlarında; 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

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