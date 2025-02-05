İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-44" operasyonlarında; 164 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-44" operasyonlarında; 164 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. ❗️



Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden... pic.twitter.com/YVAz4Vezhv