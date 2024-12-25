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Güncel

Suriye ve Irak'ta terör örgütüne ağır darbe! 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Suriye ve Irak'ta terör örgütüne ağır darbe! 21 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek."

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