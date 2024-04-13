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21 saattir havada mahsur kaldı, helikopterden iner inmez yeri öptü

Antalya'da 1 kişinin ölümüyle, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında, yaklaşık 21 saattir mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan vatandaşlardan 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü. Akrabalarının sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Polat'a, sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
21 saattir havada mahsur kaldı, helikopterden iner inmez yeri öptü
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Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Konyaaltı glçesi Tünektepe Teleferik Merkezi'nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı. Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58), iner inmez yeri öptü. Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Bölgede ekiplerin kalan 13 vatandaşı kurtarmak için yoğun çabaları sürüyor.

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