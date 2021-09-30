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21 Türk firmasından Avrupa'ya çıkarma! Türkiye dünyaya açılacak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye'den de 21 firmanın da katıldığı Balkan Tekstil Fuarı başladı. Fuara katılan Türk firmalarından birinin müdürü Onur Yüksel, 'Bu fuarda bulunmamızın sebebi bu bölgedeki pazarı anlamak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra oluşacak fırsatları değerlendirmek ve Türk tekstilini tanıtmak.' dedi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 18:41
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Belgrad Fuar Merkezi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda Türkiye'nin yanı sıra Slovenya ve Sırbistan'dan gelen katılımcılar, 3 gün boyunca ziyaretçilere tekstil sektörünün yeniliklerini tanıtacak.

Fuar organizatörlerinden Meridyen Uluslararası Fuarcılık Proje Direktörü Emre Akçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 21 Türk firmasının bulunduğunu ifade ederek, Slovenya ve Sırbistan'dan da 7'şer firmanın fuara katıldığını söyledi.

Fuara katılan firmalardan Gap Pazarlama Genel Müdürü Onur Yüksel de Türkiye'den Avrupa'ya ihracat yaptıklarını söyleyerek, "Bu fuarda bulunmamızın sebebi bu bölgedeki pazarı anlamak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra oluşacak fırsatları değerlendirmek ve Türk tekstilini tanıtmak." dedi.

Fuara aşı kartı, negatif PCR veya antijen testiyle giriş yapılabiliyor.

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