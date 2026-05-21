21 ülkede kurban kesilecek! Yetim Vakfı ‘gülüşüne kurban' diyerek kıtalar aşacak

Yetim Vakfı, 2026 Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl "Gülüşüne Kurban" sloganıyla yola çıkan vakıf; başta Türkiye olmak üzere toplam 21 ülkede, 16.165 kurban hissesiyle yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelerine ulaşmayı hedefliyor.

Bu yıl yürütülecek çalışmalar yalnızca kurban eti ulaştırmakla sınırlı kalmayacak. Kurban organizasyonuna ek olarak sağlanacak bayramlık destekleriyle, yetim çocukların bayram sabahına heyecanla uyanması ve bayram sevincini daha derinden yaşaması amaçlanıyor.

FAALİYETLER GENİŞ BİR COĞRAFYADA YÜRÜTÜLECEK

Yetim Vakfı, kurban organizasyonunu Türkiye'den başlayarak Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleştirmeyi planlıyor. Çalışmalar kapsamında, temel ihtiyaçlara erişmekte zorlanan aileler de yardım ağına dâhil edilecek.

Savaş, yoksulluk ve afetlerin etkilediği bölgelerde yaşayan çocuklar için kurbanın, yalnızca bir gıda desteğinden ibaret olmadığını vurgulayan Yetim Vakıf'ı, bu yardımların aynı zamanda çocuklara hatırlandıklarını hissettiren güçlü bir dayanışma anlamı taşıdığının altını çiziyor.

BAZI COĞRAFYALARDA BAYRAM DAHA ZOR

Bu yıl da Gazze, yürütülecek çalışmalar içerisinde ayrı bir yerde duruyor. Uzun süredir ağır insani şartlar altında yaşam mücadelesi veren bölgede, binlerce çocuk yetim kalmış durumda Yetim Vakfı, bölgede sürdürdüğü çalışmalarla bugüne kadar yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırırken, binlerce yetime sponsorluk projesiyle düzenli destek sağlamaya devam ediyor. Kurban bağışları kapsamında kesimler, mevcut şartlar göz önünde bulundurularak bayram günlerinde Gazze dışında gerçekleştirilecek; uygun şartlarda işlenerek uzun ömürlü gıda ürünleri (konserve et) halinde bölgeye ulaştırılacaktır.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, "Kurban Bayramı yetim yüreklere dokunmak için bulunmaz fırsat. Amacımız dünyanın bir ucunda da olsa yetim yavrularımıza ulaşmak, onlarla kucaklaşabilmek, gönüllerini alabilmek. Bu gaye ile Yetim Vakfı olarak Kurban Bayramı'nda başta ülkemiz ve Filistin olmak üzere 21 ülkede kurbanlarımızı kesecek; yetim, öksüz, sosyal yetimler, yetimhane ve yetim aile yerleşkeleri başta olmak üzere kurban emanetlerinizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşacağız. Sizler de bu yıl kurbanlarınızı yetim aileleri ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilir, bayram sevinçlerine ortak olabilirsiniz." ifadeleriyle hayırseverleri destek olmaya davet etti.