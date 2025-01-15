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21 yıl sonra tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ağırlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, 'Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
21 yıl sonra tarihi ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da ağırlayacak
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khurelsukh'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade eden Altun, görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

21 YIL SONRA ZİYARET

Altun, "Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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