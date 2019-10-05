Aksiyon ve dram filmi severler için 211 filmi bu akşam saat 22:30'da Kanal D ekranlarında olacak. 211 filmi konusu nedir? 211 filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Yönetmenliğini York Alec Shackleton'ın üstlendiği 211 filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Aksiyon sinemalarının usta oyuncularından Nicolas Cage'in başrolde oynadığı filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Cameron, Michael Rainey Jr., Cory Hardrict, Ori Pfeffer, Amanda Cerny ve Sophie Skelton bulunuyor. 211 filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

211 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211’den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?

211 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini York Alec Shackleton’un üstlendiği 211 filminin oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Dwayne Cameron, Michael Rainey Jr., Cory Hardrict, Ori Pfeffer, Amanda Cerny ve Sophie Skelton yer alıyor.