215 milyonluk tefecilik ağına darbe: 35 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 30'u savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilenlerden 35'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14 Ocak'ta Nevşehir ve İstanbul'da 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik suçlamasıyla 70 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 255 çek ve senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız tabanca ile 468 fişek ele geçirilmişti.

Zanlıların, 195 mağdurdan kısa vadede yüksek faiz oranları istediği, borçlarını ödemeyenlere tehditle senet imzalattıkları ve tefeciliğe konu borç tutarının da yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtilmişti.