218 Türk diplomattan Disney'e nota

Emekli 218 Türk diplomat, yayınladıkları bildiride Disney Plus'ın "Atatürk" dizisinin uluslararası yayınını iptal etme kararına tepki gösterdi. Disney'in lobi faaliyetlerine direnemediği Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA'ya desteğinin bilindiğine vurgu yapılan bildiride, "Disney'in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınması gerekirdi" denildi.

Emekli 218 Türk diplomat, yayımladıkları bildiride Disney Plus'ın "Atatürk" dizisinin uluslararası yayınını iptal etme kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek dizinin planlanan tarihte yayınlanmasını talep etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Emekli diplomatlar imzaladıkları bildiriyle, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini platformda yayınlamama kararına tepki gösterdi. Bildiride, daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü, 29 Ekim 2023'te yayınlanacağı duyurulan dizinin iptal nedeni olarak özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) lobi faaliyetlerinin gösterildiği belirtildi.

Disney'in ANCA'nın Türklere karşı sistematik olarak karalama kampanyaları yürüttüğünden, 1970'li ve 1980'li yıllarda dünyada Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA'ya desteğiyle bilindiğinden muhtemelen haberdar olduğu kaydedilen bildiride, "Disney'in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınmak için son derece hassas olacağını düşünürdük." ifadesini yer verildi.

KALICI BİR BARIŞIN ÖNEMLİ BİR DESTEKÇİSİ

Birleşmiş Milletler kararının da Atatürk'ün dünyada kalıcı bir barışın önemli bir destekçi olduğunun onaylandığı belirtilen bildiride, Atatürk'ün renk, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında uyum ve işbirliği gelişimi için gayret ettiği ifade edildi. Bu bağlamda bildiride, Disney Plus'tan "Atatürk" dizisini daha önce planlandığı şekilde yayınlaması talep edildi.