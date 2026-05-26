22 bin jandarma sahada: Helikopterler ile havadan didik didik kontrol

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara'da Kurban Bayramı tatili kapsamında trafik denetimlerine arefe gününde de devam edildi. Yerdeki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara anında müdahale edildi. Yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlere bayram tatili öncesinde başlandığı ve bitişinin sonrasındaki gününde de devam edeceği bildirildi. 22 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirler çerçevesinde toplam 22 bin jandarma trafik personeli yurt genelinde görev alacak.

"CAN KAYBI YAŞANMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Jandarma Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir, JGK Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde (TİYÖM) denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Denetimlerin 11 gün süreceğini aktaran Albay Karademir, şu açıklamalarda bulundu:

"Bayram ve tatil dönemlerinde trafik yoğunluğu ve artışları meydana geliyor. 2025 yılında maalesef günde ortalama 16 buçuk vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Resmi tatil 9 gün ancak biz tedbirleri 11 gün olarak belirledik. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde toplam 334 bin kolluk personeli olarak görev yapacağız. Sadece trafik tedbirlerinde jandarma olarak 22 bin, toplamda ise 100 binin üzerinde personel görev alacak. Sorumluluk sahamızdaki trafik hareketliliğini ve akışını Jandarma Genel Komutanlığı Yönetim Merkezi'nden takip ederken, sahadaki görevli arkadaşlarımız da çeşitli denetimler icra etmektedir. Hava araçlarımızla 3 bin 800 saat denetim planladık. Sahadaki personelimizin görev niteliğini arttırmak için merkezden de 43 heyet görevlendirdik."

"HIZ DENETİMLERİMİZİ BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE YOĞUNLAŞTIRDIK"

Süratli araç kullanılmaması yönünde sürücülere uyarıda bulunan Karademir, "Son 3 yıldaki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 556 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2025'te ise sadece 2 can kaybından biri hız ihlali nedeniyle gerçekleşmiştir. Bizler hız denetimlerimizi bayram tatili süresince yoğunlaştırdık. Tuzak radar olarak tabir edilen bir uygulamamız yoktur. Üzücü olaylar yaşamamak için uzun yolculuk yapan sürücülerimizin iki saat aralıklarla 20 dakika dinlenmeleri gerekmektedir. Bizler bayram süresince denetimlerimizi artırdık. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak" ifadelerine yer verdi.