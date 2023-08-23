22 çocuğa cinsiyet değişikliği iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Dernek Yönetim Kurulu üyesi avukat Gül Öykü Yılmaz Özkan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Daha sonra açıklama yapan Özkan, İÜ Tıp Fakültesi'nde 18 yaşından küçük 7 çocukta cinsiyet değişikliği ameliyatları yapıldığını iddia ederek, bu ameliyatları yapan kişiler ve merkezlerin belirlenerek ilgililer hakkında yasal işlem yapılması talebiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Dilekçede, İÜ Rektörlüğü, İÜ Tıp Etik Kurulu üyeleri, 19 yaşından gün almamış 7 çocuğa cinsiyetini değiştirmeye yönelik ameliyat yapan kişi ve kişiler hakkında, "görevi kötüye kullanma", "taksirle yaralama", "insan üzerinde deney", "kısırlaştırma", "suçu bildirmeme" ve "sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi" suçlarından dava açılması istendi.