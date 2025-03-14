İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'a kutuplardan gelen soğuk hava dalgasıyla, sıcaklıkta kısa sürede 22 derecelik sert düşüş yaşanacağını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, mart ayının başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Bu durumun 17 Mart'a kadar devam edeceğini kaydeden Özdemir, "Özellikle çöl üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede yazı aratmayan günler yaşanıyor. İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak." dedi.

Özdemir, 18 Mart'tan itibaren hava sistemlerinde değişim yaşanacağını vurgulayarak, "Kutuplar üzerinden gelen karasal polar hava kütlesi, sıcaklıkları hızla düşürecek. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu durum, çok kısa sürede 22 derecelik ani bir sıcaklık düşüşü anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür ani sıcaklık değişimlerinin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için bu değişimler risk oluşturabilir. Vatandaşlarımızın hava durumunu takip ederek uygun tedbirleri alması gerekiyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağmur ve sağanak da etkili olacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, birçok şehirde yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski de ortaya çıkabilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor."

Özdemir, hava koşullarına bağlı günlük planların değişebileceğini, bu nedenle önümüzdeki günlerde hava durumu güncellemelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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