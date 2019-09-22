22 Eylül reytig sıralaması belli oldu mu? MasterChef Türkiye mi, Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci? 22 Eylül reytig sıralaması belli oldu mu? MasterChef Türkiye mi, Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Tv8'de MasterChef Türkiye, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Star Tv'de John Wick 2 ekranlara gelecek. 22 Eylül reytig sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.