20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

22 Eylül reytig sıralaması belli oldu mu? MasterChef Türkiye mi, Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci?

22 Eylül reytig sıralaması belli oldu mu? MasterChef Türkiye mi, Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Tv8'de MasterChef Türkiye, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Star Tv'de John Wick 2 ekranlara gelecek. 22 Eylül reytig sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

22 Eylül reytig sıralaması belli oldu mu? MasterChef Türkiye mi, Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci? tüm televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Tv8'de MasterChef Türkiye, Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Star Tv'de John Wick 2 izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting birincisi açıklanacak. 22 Eylül reytig sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. 
 
22 EYLÜL REYTİG SIRALAMASI BELLİ OLDU MU? 
22 Eylül reytig sıralaması henüz belli olmadı. 22 Eylül reytig sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (15 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
 
TOTAL 
 

 
 
AB
 

 
 
ABC

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Trump'tan önemli İran kararı

Trump'tan önemli İran kararı

Annesini rüyasında gördü, 'Duamatik'i tasarladı

Annesini rüyasında gördü, 'Duamatik'i tasarladı

Yeni Malatyaspor-Galatasaray | İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor-Galatasaray | İlk 11'ler

B-2'li paylaşımda 'Göreceğiniz son şey bu olacak' demişti! Ve özür geldi

B-2'li paylaşımda 'Göreceğiniz son şey bu olacak' demişti! Ve özür geldi

Akşener ile Karamollaoğlu arasında 'maymuncuk' tartışması

Akşener ile Karamollaoğlu arasında 'maymuncuk' tartışması

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA