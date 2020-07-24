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  • 22 gündür kayıp olarak aranıyordu... 77 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı
Güncel

22 gündür kayıp olarak aranıyordu... 77 yaşındaki kadının cesedine ulaşıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 22 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Şükriye Lök'ün (77) ormanlık alandaki dere yatağında, cansız bedeni bulundu. Şükriye Lök'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA24 Temmuz 2020 Cuma 17:16 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 17:16
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İlçeye bağlı Yassıbağ Göleti'ne 5 kilometre uzaklıktaki Şeyhömer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban, dere yatağında yaşlı bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonunda, kadının 22 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan alzheimer hastası Şerife Lök olduğu belirlendi.

Lök'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Şükriye Lök'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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