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22 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 182 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı, 43'ü tutuklandı.

IHA25 Aralık 2024 Çarşamba 08:06 - Güncelleme:
22 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 hafta içinde 22 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonları sonucu 182 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 22 ilde son 3 hafta içinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçları işledikleri tespit edildi. Operasyonlarda 182 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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