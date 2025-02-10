İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden "KISKAÇ-38" operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 24'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden "KISKAÇ-38" operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.❗



Şüphelilerden;

⛔ 24'ü TUTUKLANDI.

⛔ 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Operasyonlarda yakalanan... pic.twitter.com/2RfSuAZg55 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2025