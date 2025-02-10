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22 ilde FETÖ'ye operasyon: 24 kişi tutuklandı

22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı.

10 Şubat 2025 Pazartesi 08:19 - Güncelleme:
22 ilde FETÖ'ye operasyon: 24 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden "KISKAÇ-38" operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 24'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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