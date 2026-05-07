Güncel

22 ilde organize suç operasyonu! Silahlı yağma şebekesi çökertildi

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli 22 ilde silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İHA7 Mayıs 2026 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Artvin merkezli 22 ilde silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik Artvin merkezli toplam 22 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 adet arsa, 4 adet daire ve 8 adet araca el konuldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için suç odaklarına ve suçlulara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, MASAK'ımızı, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

  • silahlı yağma
  • mal varlığı aklama
  • suç operasyonu

