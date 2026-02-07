22 ilde terör operasyonu: MLKP dosyasında tutuklu sayısı artıyor

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 30 şüphelinin tutuklanmasına, 16 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 77'ye yükselmiş oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Devam eden çalışmalarda 6 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 102'ye yükselmişti.
Daha önce adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 47'si tutuklanmış, 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.