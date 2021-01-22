22 Ocak 2021 Cuma hutbesi: Bu hafta Diyanet cuma hutbesinin konusu nedir?

22 Ocak 2021 Cuma 12:15 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 12:15

Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. Vatandaşlar, bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma günü öncesinde yayınlana hutbenin bu haftaki konu başlığı 'Aklın İbadeti Tefekkür' oldu. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. İşte Tefekkür etmek (düşünmek) üzerine hazırlanan; Allah'ı ve yaratma sanatını düşünmeye değinilen Diyanet 22 Ocak 2021 Cuma hutbesi.

Milyonlarca Müslüman vatandaşın merakla beklediği Cuma Hutbesi yayınlandı. Bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazının farzı kılınmadan önce Diyanet Cuma Hutbesi okunacak, dualar edilecek. Cuma namazını eda edecek Müslümanlar camilerde Cuma hutbesini dinleyecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta için yayınlanan Cuma Hutbesi..

AKLIN İBADETİ: TEFEKKÜR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Onlar, ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünür ve şöyle derler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, sen ne yücesin! Bizi cehennem azabından koru!”1

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hakkın insana lütfettiği en büyük nimetlerden biri de akıldır. Akıl; hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlıdan ayırt etmemiz için bize ihsan edilmiş üstün bir meziyettir. İnsan, bu sayede Allah’ın ayetlerini kavrayıp hayatına anlam kazandırır. Kötülükten sakınıp iyiliğe yönelir. Eğer aklını güzel işlerde kullanırsa ahirette büyük mükâfata erer. Ama aklıyla fenalık planlarsa sonu hüsran olur.

Kıymetli Müslümanlar!

Aklın meyvesi ise tefekkürdür. Tefekkür, gerçeği anlamak ve doğru davranmak için emek verip düşünmektir. Bizler tefekkür ederek yaratılış gayemizi, Allah’a kulluğun önemini, vaktin kıymetini ve salih amelin değerini idrak ederiz. Kâinattaki eşsiz dengenin ve sayısız nimetin farkına varırız. Göklerin ve yerin, dağların ve denizlerin, ay ve güneşin, bilinen ve bilinmeyen nice güzelliklerin yaratılışındaki hikmeti kavrarız. Tefekkür sayesinde olaylara ibret nazarıyla bakar, ders çıkarır, payımıza düşen sorumluluğu alırız.

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölümden sonrası için çalışandır.”

Ne mutlu, aklını erdemli bir insan ve hakikatli bir kul olma yolunda Cenâb-ı Hakkın rızasını kazanmaya vesile kılanlara! Dünyayı ahiretin tarlası olarak görüp ebedi hayat için bugünden hazırlık yapanlara!