22 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Altın güne nasıl başladı? 22 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Altın güne nasıl başladı? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırımcıların güncel olarak takip ettiği altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.