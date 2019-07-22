30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6795
  • 6,3749
  • 259.167
  • 101945
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

22 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Altın güne nasıl başladı?

22 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Altın güne nasıl başladı? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırımcıların güncel olarak takip ettiği altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

22 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Altın güne nasıl başladı? sorularının yanıtları tüm yatırımcılar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi.
22 Temmuz güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi. 
 
Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı. 
 
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi.
 
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin artmasıyla altının ons fiyatı 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.      
 
Daha sonra Fed'den gelen açıklamalarla 50 baz puanlık indirim ihtimalinin düşürülmesiyle değer kaybeden altının ons fiyatı şu dakikalarda Asya piyasalarında yatay seyirle 1.426,5 dolardan işlem görüyor.      
 
Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını ifade etti.      
 
Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.      
 

DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
 
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı. 
 
Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi.
 
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olmuştu.

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Şakanın tadı kaçtı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

Akılalmaz olay! Vücudundaki metali mıknatısla fark etti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

Hürjet'te kritik aşama başarıyla tamamlandı!

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

İngilizleri çok kızdıracak görüntü: Bayrağını indirdiler

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... O magandalara bir şok daha

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş
 

POPÜLER HABERLER

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

İlgi odağı oldu! Görenleri hayran bırakıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA