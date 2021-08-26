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Güncel

22 yaşındaki çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'de koyun otlatan Mehmet Emin Yılmaz'ın (22) başından silahla vurulmuş cesedi bulundu.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:08
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Ağaçyolu köyü kırsalında öğle saatlerinde köylüler, dağlık alanda başından silahla vurulmuş erkek cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, hayvan otlatan Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu ve başından tüfekle vurulduğunu belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

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