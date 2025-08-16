22 yaşındaki hastanın imdadına ambulans uçak yetişti

İSTANBUL 29°C / 22°C
Rize'de karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edilen 22 yaşındaki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:20
Rize'de yaşayan 22 yaşındaki O.K., yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma ve idrar renginde koyulaşma şikayetleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Yapılan ilk değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda hastada karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma tespit edildi. Hastanın genel durumunun ciddiyetini koruması üzerine, uzman hekimler tarafından ivedilikle 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçilerek ileri tetkik ve tedavisi için üst basamak sağlık kuruluşuna nakli talep edildi.

Talebin ardından O.K.'nın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, hastayı alarak ve Ankara'ya nakletmek üzere havalandı.

