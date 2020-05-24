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Güncel

22 yaşındaki üniversite öğrencisi kız evindeki kavgada hayatını kaybetti

Muğla'da üniversite öğrencisi kız, evinde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyle yaşadığı kavgada hayatını kaybetti.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 12:10 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 12:10
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İddiaya göre, Zeynep Ş. (22) Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili arasında yaşanan arbedede bir süre sonra Zeynep Ş, yere yığıldı. Bunun üzerine A.K, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

112 Acil Servis ekibi, Zeynep Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçakla yaralı olduğu görülen A.K. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülen Zeynep Ş'nin vücudunda kesikler ve boğazında morluklar olduğu, A.K'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Evlat nöbeti sürüyor

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