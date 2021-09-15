Haluk Levent'ten 22 yıl sonra yardım itirafı: Tecrübesizdik

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:09

Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 1999 depreminde vatandaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" dedi.