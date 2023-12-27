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227 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 227 kilogram metamfetamine el konuldu.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 14:03 - Güncelleme:
227 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir minibüs "şüpheli" bulundu.

X-ray taramasından geçirilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine minibüs, arama hangarına alındı ve şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde detaylı inceleme yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerin aracın yakıt deposuna tepki vermesiyle, depodan numune alındı. Analiz sonucunda, yakıt deposu içerisindeki maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Operasyon sonucu 227 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

  • Habur Gümrük Kapısı
  • Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
  • metamfetamin

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