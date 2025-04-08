İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0194
  • EURO
    41,8268
  • ALTIN
    3671.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 229 milyon lira vurgun! 6 ilde ''Karekod'' operasyonu: Gözaltılar var
Güncel

229 milyon lira vurgun! 6 ilde ''Karekod'' operasyonu: Gözaltılar var

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

AA8 Nisan 2025 Salı 08:14 - Güncelleme:
229 milyon lira vurgun! 6 ilde ''Karekod'' operasyonu: Gözaltılar var
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte internet sitesi kurarak yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.

140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ücretini peşin aldıkları ürünleri teslim etmeyen suç örgütü üyelerinin MASAK verilerine göre 229 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin, hesaplarına aktarılan paraları ATM'lerde cep telefonlarından "Karekod" okutarak çektikleri, topladıkları parayı örgüt elebaşına götürdükleri belirlendi.

Suç örgütü elebaşının 413 suçtan 5 yıldır aranan H.A. olduğu belirlendi. Diyarbakır'dan İstanbul'a görevlendirilen özel ekip tarafından bir hafta süren çalışma sonucu H.A. yakalandı.

Tespit edilen diğer şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde "Karekod" adı ile gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

H.A. ile 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hesaplarına el konulan zanlılar, cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.