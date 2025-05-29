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  • 23 bin işçi için tek kelime etmedi: DİSK Başkanı, Özel'in arkasına sığındı
Güncel

23 bin işçi için tek kelime etmedi: DİSK Başkanı, Özel'in arkasına sığındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 binin üzerinde işçi grev kararı aldı. İşçilerin grevde olduğu gün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özel ile yan yana geldi. Çerkezoğlu, Özel ile birlikte açıklama yaptı, ancak gündeminde İzmir'deki işçiler yoktu.

29 Mayıs 2025 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
23 bin işçi için tek kelime etmedi: DİSK Başkanı, Özel'in arkasına sığındı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye şirketlerinde çalışan 23 bin işçi adına süreci yürüten DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Genel-İş Sendikasına bağlı işçiler görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı aldı. İzmir'de ulaşımdan temizliğe bir çok alanda hizmetler durdu.

İşçilerin grevinin başladığı saatlerde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücret ara zammını görüşmek için bir araya geldi.

İzmir'deki işçilerin grev kararı iki ismin ana gündeminde de yer almadı.

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin toplu sözleşme sürecindeki taleplerini karşılayamazken asgari ücret için ara zam talebinde bulundu.

ÇERKEZOĞLU DA ÖZEL'İN YANINDA İŞÇİLERİN HAKKINI SAVUNAMADI

CHP Genel Başkanı Özgür gelen bir soru üzerine İzmir Büyükşehir Belediye'sinin mali durumuyla ilgili acı itiraflarda bulundu. Belediye'nin SGK borçlarını bahane olarak öne sürdü.

Özel; 'İşçinin hakları haklı talepleri vardır. İşverenin bu konuda yaşadığı zorluklar vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceki dönemlerden gelen ağır borç yükleri, özellikle hükümetin belediyeleri silkeleme noktasında SGK vergi borçları ve diğer meselelerde birden hemen şimdi bütün faiziyle birlikte saldırmaları belediyemizi ciddi bir sıkıntıya sokmuştur.' Dedi.

İzmir'de grev kararı alan işçilerin bağlı bulunduğu sendikanın Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında işçilerin hakkını savunamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu süreçte işçi maaşlarını ödenememesiyle de gündeme gelmişti.

CHP'nin yönettiği belediyede kaos
  • İzmir İşçi Grevi
  • Arzu Çerkezoğlu
  • CHP Genel Başkanı

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