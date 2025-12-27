İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

23 düzensiz göçmeni tırın dorsesinde sakladı gözaltına alındı

Erzurum'da tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 18:42
23 düzensiz göçmeni tırın dorsesinde sakladı gözaltına alındı
Gözaltındaki tır sürücüsü S.E'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı S.E. sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gece Aşkale Uygulama Noktası'nda bir tır durdurulmuş ve dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Ekipler sürücü S.E'yi gözaltına almıştı.

