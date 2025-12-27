23 düzensiz göçmeni tırın dorsesinde sakladı gözaltına alındı

Gözaltındaki tır sürücüsü S.E'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı S.E. sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında dün gece Aşkale Uygulama Noktası'nda bir tır durdurulmuş ve dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalanmıştı.



Ekipler sürücü S.E'yi gözaltına almıştı.