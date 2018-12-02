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23 evi soyan çete çökertildi

Zonguldak’ta 23 evi soyan çeteye düzenlenen operasyonda 100 bin TL değerinde olan 7 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet televizyon ile çok miktarda inşaat malzemesi, ev eşyası ve elektronik cihaz ele geçirildi.

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Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda E.Ç. (34), B.D.(27) ve Ş.K.(39) isimli 3 şüpheliyi tespit etti. Şebekenin kentte 23 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirtilirken, çalınan eşyalar ise sahiplerine iade edildi. Zanlılardan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.D’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Firari şüpheli Ş.K’nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. 

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