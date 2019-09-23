23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur mu, Zalim İstanbul mu kim zirvede? 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur mu, Zalim İstanbul mu kim zirvede? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Show TV’de sevilen dizi Çukur, TRT 1’de Vuslat, Kanal D'de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, Atv'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Star Tv'de Çocuk yapımları ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvenin sahibi belli olacak. 23 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.