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23 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Trabzon merkezli 23 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda yakalanıp adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA15 Nisan 2025 Salı 13:46 - Güncelleme:
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık", "suç gelirlerinin aklanması", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, 82 şüphelinin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilirken, bir kısım banka ve ödeme kuruluşu hesaplarında 8 milyar 994 milyon 331 bin 260 lira işlem hacmi tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 32'si emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından, dün adliyeye çıkarılan 25 şüpheliden 16'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon çerçevesinde aranan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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