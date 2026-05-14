23 ilde zehir tacirlerine darbe! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde basın açıklaması düzenledi. Çelik, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin '2026 yılı narkotik suçlar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede daha yoğun ve topyekun bir seferberlik yılı' ifadelerini hatırlatarak, bu anlayış doğrultusunda; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır merkezli çok kapsamlı bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Çelik, sahada yürütülen teknik, fiziki ve analitik çalışmalar neticesinde; sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan, gençleri hedef alan ve kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tek tek deşifre edildiğini belirterek, "Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun olmak üzere toplam 23 ilde, 334 farklı adrese, 402 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir" dedi.

Operasyonlara hava destek unsurları, dron ve narkotik dedektör köpekleri eşliğinde 2 bin 670 personelin katıldığını aktaran Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gece boyunca yürütülen operasyonlarla uyuşturucu arz zincirine çok ağır bir darbe vurulmuştur. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şahısların suç kayıtları incelendiğinde; uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, yağma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları görülmüştür. Yapılan incelemelerde toplam 3 bin 75 suç kaydı tespit edilmiş; bu suçların önemli bölümünün toplum huzurunu doğrudan tehdit eden ağır suçlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu tablo bizlere bir kez daha göstermektedir ki uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil; aynı zamanda toplum düzenini, aile yapısını ve gençlerimizin geleceğini koruma mücadelesidir."

Uyuşturucunun; aileleri dağıtan, gençleri hayattan koparan, çocukların geleceğini karartan, ekonomik ve sosyal yapıyı zedeleyen çok yönlü bir güvenlik tehdidi olduğunu kaydeden Çelik, "Uyuşturucunun olduğu yerde şiddet vardır, suç vardır, huzursuzluk vardır. Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak bizim en temel önceliğimizdir. Bu mücadelede hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve hiçbir okul çevresini sahipsiz bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin kararlı duruşuyla uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz, kesintisiz ve çok boyutlu bir mücadele anlayışı yürütülmektedir. Güvenlik birimlerimiz yalnızca sokaktaki satıcıyı değil; bu kirli ağın finansörünü, organizatörünü, sevkiyatçısını ve dijital bağlantılarını da hedef almaktadır" diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen bu büyük operasyonun, devletin sahadaki gücünü, kurumlar arasındaki koordinasyonu ve suçla mücadeledeki kararlılığını açık biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, "Bu süreçte başta Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Adalet Bakanlığımıza ve tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz ile yargı makamlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suçla mücadelede en önemli unsurlardan biridir. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza, Diyarbakır Valiliği'ne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne, operasyonlarda görev alan tüm kahraman polislerimize ve emeği geçen bütün personelimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara bir kez daha açık şekilde sesleniyoruz" diyen Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devletimiz sizi takip etmektedir. Kurduğunuz her suç ağı, kullandığınız her yöntem ve attığınız her adım güvenlik güçlerimizin yakın takibi altındadır. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımızdan, duruşumuzdan ve irademizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin güvenliği için mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ve emniyet amirleri katıldı.