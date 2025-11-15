İSTANBUL 17°C / 9°C
15 Kasım 2025 Cumartesi
  • 23 ile ''sarı kodlu'' uyarı! Karla karışık yağmur geliyor
Güncel

23 ile ''sarı kodlu'' uyarı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü karla karışık yağmur ve sağanak beklenen 23 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde de yer yer kar görüleceği bildirildi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 09:10
23 ile ''sarı kodlu'' uyarı! Karla karışık yağmur geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.

Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

23 İLDE "SARI KODLU" UYARI

Karla karışık yağmur beklenen Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresin, Hakkari, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Şırnak ile kuvvetli yağış beklenen Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

