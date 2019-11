23 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Her Yerde Sen reyting sıralaması 23 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Ses Türkiye, Her Yerde Sen reyting sıralaması açıklandı mı? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Tv8'de O Ses Türkiye, Fox Tv'de Her Yerde Sen, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Kanal D'de Deliha ve Atv'de Kim Milyoner Olmak ister yapımları ekranlara gelecek. 23 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.