İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9511
  • EURO
    18,3053
  • ALTIN
    1032.15
  • BIST100
    2795.06
Güncel

23 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

AA9 Ağustos 2022 Salı 01:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 23 kişi hastaneye başvurdu, başvuranlardan 11 kişi tedavi altına alındı.

İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden incelenmek üzere örnekler aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.