23 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği şüphesiyle 23 kişi hastaneye başvurdu, başvuranlardan 11 kişi tedavi altına alındı.
İlçedeki bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden incelenmek üzere örnekler aldı.