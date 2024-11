23 lisenin öğrencileri Alem-i İslam Çalıştayı'nda bir araya geldi

Liseli gençler dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyaları, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yollarını tartıştıkları Alem-i İslam Çalıştayı'nda bir araya geldi. Doğu Türkistan, Filistin, Suriye, Asya, Afrika, Balkanlar ve Azınlık Müslümanlar başlıkları altında düzenlenen çalıştayın sonuçları bir rapor halinde kamuoyuna açıklanarak ilgili kurumlara gönderilecek.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Dış İlişkiler Komisyonu, Başkakşehir İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHADER) ve Şehit Hâkî Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde düzenlenen Çalıştay, okulun konferans salonundaki açılış töreniyle başladı. "Tüm uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter" sloganıyla gerçekleşen iki günlük çalıştayda İslam dünyasının sorunları tartışılarak, dünyanın sessiz kaldığı problemlere çözüm önerileri sunulmaya çalışılacak.

HEDEFİMİZ ÜMMET BİRLİKTELİĞİ

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe üç kurumun iş birliğiyle yapılan programda İslam aleminin karşılaştığı sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm bulmak için toplandıklarını söyledi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın" buyruğunu aktardığını ifade eden Hibe, "Bizim hedefimiz ümmet birlikteliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla tüm İslam coğrafyasını mercek altına aldığımız bu çalışmayı yapıyoruz. Asya, Afrika ve Balkanlardaki tüm Müslümanların sesi sizler olacaksınız. Ümitsiz olmayın, yaptığınız işe inanın. Çok önemli bir ilkeyi hatırlatmak isterim; çaresizseniz çare sizsiniz" diye konuştu.

GENÇLERDEN ŞİKÂYET EDENLER GÖRSÜN

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan da programa davet edildiği için büyük bir mutluluk içinde olduğunu belirterek, "Henüz lise çağındaki, herhangi bir sorumluluk üstlenmeyen gençler, toplanmışlar İslam aleminin sorunlarını konuşuyorlar. Bundan daha güzel ne olabilir?" dedi. Türkiye'de hep gençlerden şikâyet edildiğini ancak olumsuz cümleleri kuranların gençlerden uzak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Keşke sizin yaptığınız bu çalışmaları gençler aleyhinde konuşan büyükleriniz fark etse hem mutlu olacaklar hem de önyargılarından kurtulacaklar. Sizlere tavsiyem, ilgilendiğiniz ülke ile ilginiz ömrünüz boyunca devam etsin. Bundan sonra da o bölge ile ilgili okumalarınızı eksiltmeyin. İmkân olursa gidin, gezin. İleri yaşlarda o bölge ile ilgili çevrenizdeki en uzman kişi siz olun" ifadelerini kullandı.

SİZLERDEN ÖZGÜR FİLİSTİN MÜJDESİNİ BEKLİYORUZ

Başakşehir Şehit Hâkî Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Taburdemir ise

"İslam dünyasındaki büyüklerinin sessizliğine rağmen gençlerimiz, İslam dünyasının sorunlarını tartışmak üzere harekete geçtiler. Biz de onlara destek verdik" dedi. Programı organize eden gençlere teşekkür eden Taburdemir, "Bizim kuşağımız pek başaramadı, biz sonuç alamadık. Belki bizim kuşağımız sizin yolunuzu açtı, içimizden çıkan bir lider ile BM kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" diyebildik. Biz sizden umutluyuz. Şöyle bir hayalimiz var, bu salonda olan gençler ilerde yönetici olacak ve bizim yaşımıza geldiklerinde konuştukları sorunları çözmüş olacaklar inşallah. Sizlerin Filistin devleti artık özgür müjdesini vereceğiniz günleri hasretle bekliyoruz" diye konuştu.

ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Alem-i İslam Çalıştayı Danışmanı Hilal Atıcı da çalıştay ile hem İslam aleminin meselelerini konuşmak hem de kardeşliği pekiştirmek istediklerini belirterek, "Biz sorunlar karşısında şikâyet etmek yerine çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz. Müslümanlar kardeştir, bu yüzden birbirimizi tanımak istiyoruz. Suni sınırları reddediyoruz, tüm İslam coğrafyasının birikimiyle dünyaya değer kattığına ve birçok kültürün bir arada yaşayabildiğine inanıyoruz. Bu alanın sadece acılar ile değil dünya coğrafyalarına yaptığı katkılar ile anılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Alem-i İslam Çalıştayı Akademi Başkanı Zeynep Hafsa Solmazgül ise "Bugün tarihe not düşmek ve ümmetin derin yaralarına çözüm bulabilmek için toplandık. Her tarihte bir ah, İslam coğrafyasının her bir yanında çaresizlikle yoğrulan halklar var. Bizler inanıyoruz ki, her karanlık bir aydınlıkla son bulur" dedi.

BİZİ BEKLEYEN BİR IŞIK VAR

Programın sonunda Alem-i İslam Çalıştayı Koordinatörü Doğu Türkistanlı Rukiye Yurunkaş ve Suriyeli Farah Omran çalıştay teptip heyeti adına hazırladıkları bildiriyi Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde okudu. "Bugün burada, tarihe not düşmek, ümmetin derin yaralarına merhem olacak çözümler aramak üzere toplandık" diyen Yurunkaş, tarih boyunca ilim ve hikmetle insanlığa rehber olmuş bir ümmetin evlatları olarak ümmetin onurlu geçmişinden ilham alarak geleceğe dair umut verici adımlar atacaklarını söyledi. Çalıştay sonunda bir nihai raporla birlikte İslam dünyasının kalkınma sürecine rehberlik edecek bir yol haritasının sunulacağını belirterek, "Unutmamak gerekir ki, her karanlık yolun sonunda bizi bekleyen bir ışık vardır" ifadelerini kullandı.

23 OKULDAN ÖĞRENCİLER KATILDI

Yaşanan haksızlık ve zulümler karşısında sessiz kalmak yerine harekete geçmek ve çözümün bir parçası olmak idealiyle yola çıkan öğrenciler, düzenledikleri çalışmada yedi bölge ve yedi komite altında oturumları gerçekleştiriyor. Türkiye'nin birçok ilinden ve 23 farklı imam hatip lisesinden öğrencilerin katıldığı Alem-i İslam Çalıştayı; Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Asya, Afrika, Balkanlar ve Azınlık Müslümanları komitelerinden oluşuyor. Her bölgeye ilişkin sorunlar, tarihsel süreç ve çözüm önerileri gençler tarafından tartışılıyor. Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşananlar İslomofobi ve nefret söylemi programın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Program iki gün sürecek ve sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanacak.