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23 Nisan kutlamalarını çocuklar planlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2025 yılı kutlama etkinliklerini, 81 ilden çocukların planlayacağını bildirdi.

AA24 Aralık 2024 Salı 10:11 - Güncelleme:
23 Nisan kutlamalarını çocuklar planlayacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk defa hayata geçirilen uygulama kapsamında, öğrencilerin katılımıyla "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" oluşturulacak.

Bakanlıkça ilk kez alınan karar doğrultusunda Türkiye genelinde yapılacak kutlama etkinliklerinin planlaması öğrenciler tarafından yapılacak. Bu kapsamda 81 ilden seçilen öğrenciler sürece dahil edilecek ve etkinlikleri planlayacak.

Toplumsal etkinliklerde söz sahibi olmalarını vurgulamak, liderlik becerilerini geliştirmek ve sürece dahil olmalarını desteklemek amacıyla 81 ilden seçilen öğrencilerle oluşturulacak kurul, TBMM himayelerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile MEB tarafından düzenlenecek etkinliklerin planlanmasında söz sahibi olacak.

İl milli eğitim müdürlüklerince, işbirliği yapma becerisi yüksek, iletişime açık ve sorumluluk almayı seven öğrenciler belirlenecek ve her öğrenciye bir danışman öğretmen eşlik edecek.

  • MEB 23 Nisan
  • Ulusal Egemenlik
  • Çocuk Bayramı

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