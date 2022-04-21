Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde okullarda düzenlenen müsamerelerde şiir ve şarkı okuyacak olan öğrenciler '23 Nisan kutlu olsun' şarkısı sözlerini araştırıyor. İşte bu kutlu günde çocukların okuyabileceği 23 Nisan şarkıları ve sözleri
23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN ŞARKISI
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay
OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR
Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir barış bırakın biz çocuklara
Uzansın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne "sevgili dünya"
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Her yıl 23 Nisan'da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok şiire ve şarkıya da konu olmuştur.