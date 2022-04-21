Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde okullarda düzenlenen müsamerelerde şiir ve şarkı okuyacak olan öğrenciler '23 Nisan kutlu olsun' şarkısı sözlerini araştırıyor. İşte bu kutlu günde çocukların okuyabileceği 23 Nisan şarkıları ve sözleri

23 NİSAN KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN ŞARKISI

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay... Lay Liri Lay Liri Lay

OYNAYA OYNAYA GELİN ÇOCUKLAR

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara

Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne "sevgili dünya"

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Her yıl 23 Nisan'da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok şiire ve şarkıya da konu olmuştur.