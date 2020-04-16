23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da çocuklara sokağa çıkma yasağı olacak mı?

16 Nisan 2020 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:46

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında merak edilen konular arasında ise 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusu yerini alıyor. 20 yaş ve altı kişilerin ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları bakanlık tarafından yasaklandı. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Konuya dair Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, uzaktan eğitim olacak mı, okullar tatil mi? sorularına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sayesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Özellikle sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak resmi açıklama gelmeden çeşitli iddialar ortaya atılırken EGM tarafından yapılan açıklama ile 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuna da yanıt verilmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatillerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve hafta sonuna kadar yasağın sürdürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.