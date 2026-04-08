İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5117
  • EURO
    52,1824
  • ALTIN
    6868.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kardeşini savunurken katledilmişti: Hakan Çakır'ı öldüren katiller için karar açıklandı
Kardeşini savunurken katledilmişti: Hakan Çakır'ı öldüren katiller için karar açıklandı

Ankara Keçiören'de 2025 yılının Ağustos ayında basit bir 'yol verme' tartışmasını kanlı bir infaza dönüştüren Zeynal ailesi için hesap vakti geldi. 22 yaşındaki Hakan Çakır'ı annesinin ve kardeşinin gözü önünde hayattan koparan vicdansızlara Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ceza yağdı. Mahkeme; baba Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'öldürmeye teşebbüs'ten ise 28'er yıl hapse mahkum etti. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ve T.Y.Z. ise toplam 57 yıl hapis cezası alarak gençliklerini demir parmaklıklar ardına gömdü.

8 Nisan 2026 Çarşamba 15:09
ABONE OL

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si çocuk 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z, tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Keçiören'de 10 Ağustos 2025 gecesi Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olay, yol verme tartışması nedeniyle başladı.

Maktulün kardeşi ve annesi ile sanıklar arasındaki arbedede Çakır, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İddianamede sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu.

Çocuk sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.