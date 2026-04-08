Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si çocuk 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal, yaşları 18'den küçük B.S.Z. ve T.Y.Z, tutuksuz sanık Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı maktulün ailesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararı açıklayan mahkeme, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, B.S.Z'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Sanık Umut Kılınç ise "hakaret" suçundan para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Keçiören'de 10 Ağustos 2025 gecesi Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olay, yol verme tartışması nedeniyle başladı.

Maktulün kardeşi ve annesi ile sanıklar arasındaki arbedede Çakır, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

İddianamede sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan ise 45 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyordu.

Çocuk sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.