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  • 23 yaşındaki Berrin, 4'üncü kattan düşüp öldü
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23 yaşındaki Berrin, 4'üncü kattan düşüp öldü

Şanlıurfa'da, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), hayatını kaybetti.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:26
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Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça'nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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