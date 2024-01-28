İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 23 yaşındaki genç kız tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdü!
Güncel

23 yaşındaki genç kız tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdü!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA28 Ocak 2024 Pazar 10:38 - Güncelleme:
23 yaşındaki genç kız tartıştığı halasını bıçaklayarak öldürdü!
ABONE OL

Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Y. (23) ile halası Naciye Yılmaztürk (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyha Y, halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçakla yaraladı.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Süleyha Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.