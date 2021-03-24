23 yaşındaki gence, tedavi gördüğü hastanede görevli sağlık personeli okuma yazma öğretti

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 10:53 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:53

Küçük yaşlardan itibaren astım, KOAH, akciğer ve kalp yetmezliği hastalığı olan Emrah Adıgüzel, sağlık sorunları ve cihaz desteğiyle yaşamını sürdürmesi nedeniyle okula gidemedi.

Mart'tan itibaren Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Adıgüzel'in okuma yazma bilmediği, hastanede görevli 2 çocuk annesi hemşire Dilek Serin'in dikkatini çekti.

Serin, Adıgüzel'in öğrenme hevesinden de etkilenerek, evden çocuklarının kitaplarını getirip mesaisinden arta kalan zamanlarda, hastasına okuma yazma dersleri vermeye başladı.

Hemşireliğin sadece hastanın genel sağlığıyla ilgilenmek olmadığını belirten Serin, "Bir gün akşam nöbetinde ona bakıyordum. Hastaların takibini alırken sohbet ediyorduk, Emrullah'a da kaçıncı sınıfa kadar okuduğunu sordum. O da okula hiç gitmediğini söyledi. Bunun üzerine çok şaşırdım. Emrullah'a, sana okuma yazma öğretebilirim istersen, dedim. Çok heyecanlandı ve gözlerinin içi parladı. Onunla birlikte ben de heyecanlandım." dedi

Serin, sonraki gün kitap ve defterlerle hastaneye geldiğini aktararak, "Emrullah çok çalıştı, çok azimliydi. Gece üçlere kadar çalıştı. Ona dinlenmesini söylediğimde bile devam etti. Ben de ona destek oldum. Tüm dersleri ona gösterdim. Benim olmadığım zamanlarda diğer ekip arkadaşlarım yardımcı oldu. Herkes en az bir saatini onun yanında geçirdi. Yaklaşık bir haftada okumayı tamamen çözmüş olduk. Yazmada da büyük bir ilerleme kat ettik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Okumanın kendisi için bir hayal olduğunu belirten Emrullah Adıgüzel ise okul özlemini hep içinde taşıdığını söyledi.

Adıgüzel, "Ailem daha önce beni okula yazdırmak istedi ama okul müdürü sorumluluğu üzerine almamak için kabul etmedi. Dilek hemşire çok iyi bir insan, ona çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde hayalim gerçekleşti." dedi.



Bu kadar hızlı öğreneceğini tahmin etmediğini dile getiren Adıgüzel, "Başardığım için çok mutluyum. Çukurova Devlet Hastanesinde çalışan bütün hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Burada bir ailem oldu. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.