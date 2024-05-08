23 yıl sonra tekrar bir araya geldiler

2001 yılında Liseli öğrencilerin piknikte eğlenme amacı ile Barış Manço'nun "Hal Hal" şarkısı için çektikleri klip, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Milyonların izlediği ve yorum yaptığı klip izleyenleri duygulandırdı.

İşte 2001 yılında çekilen klip:





İşte 23 yıl sonra çekilen klip:

2001 yılında Barış Manço'nun şarkısını söyleyen liseli arkadaşlar, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.





Konu hakkında görüş aldığımız Erdem ALPSOY ve klipte oynayan arkadaşlar şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla 23 yıl sonra tekrar aynı elektrikle aynı samimiyetle bu şarkıyı okumak, bizim için ayrı bir güzellik. İnşallah 23 yıl sonraya gerek kalmadan bu muhabbetimiz olduğu yerden devam eder. İzleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bu vesile ile 1999 yılında vefat eden Barış Manço'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun"

Arkadaşlar ise: