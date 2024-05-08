23 yıl sonra tekrar bir araya geldiler

2001 yılında liseli öğrencilerin piknikte eğlenme amacı ile Barış Manço'nun “Hal Hal” şarkısı için çektikleri klip, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Milyonların izlediği ve yorum yaptığı klip izleyenleri duygulandırdı.
2001 yılında Liseli öğrencilerin piknikte eğlenme amacı ile Barış Manço'nun "Hal Hal" şarkısı için çektikleri klip, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Milyonların izlediği ve yorum yaptığı klip izleyenleri duygulandırdı.
İşte 2001 yılında çekilen klip:
İşte 23 yıl sonra çekilen klip:
2001 yılında Barış Manço'nun şarkısını söyleyen liseli arkadaşlar, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Konu hakkında görüş aldığımız Erdem ALPSOY ve klipte oynayan arkadaşlar şunları söyledi:
"Arkadaşlarımızla 23 yıl sonra tekrar aynı elektrikle aynı samimiyetle bu şarkıyı okumak, bizim için ayrı bir güzellik. İnşallah 23 yıl sonraya gerek kalmadan bu muhabbetimiz olduğu yerden devam eder. İzleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bu vesile ile 1999 yılında vefat eden Barış Manço'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun"
Arkadaşlar ise:
"Harika muhteşem bir organizasyon Erdem ALPSOY'a ve arkadaşlara teşekkür ediyorum."
"Muhteşem bir gün geçirdik. Bu da anılara kaydolsun. Bir daha ki 23 yıllara"
Çok güzel bir organizasyon. Öncelikle burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 23 yıl sonra bizleri tekrar bir araya getiren özellikle Erdem hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyecek arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizin için çektik bu videoyu. Allah yardımcımız olsun"
Merhum Barış Manço bizim çok kıymetli, bu anı da bizim için çok kıymetli oldu. 23 yıl sonra bizleri bir araya getiren Erdem hocamıza teşekkür ediyorum"
23 yıl sonra tekrar bir araya gelip tekrar aynı klibi çekmek çok güzel bir şey. Barış Manço hepimiz için çok değerli. Erdem hoca sayesinde bir araya geldik. Umarım seyredenlere keyifli anlar yaşatırız" dedi.