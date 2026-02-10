İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6322
  • EURO
    52,0242
  • ALTIN
    7080.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 23 yılda sessiz devrim! Bakan Tunç: Yeni anayasa darbeci ruhu ortadan kaldıracak
Güncel

23 yılda sessiz devrim! Bakan Tunç: Yeni anayasa darbeci ruhu ortadan kaldıracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir.' ifadesini kullandı.

AA10 Şubat 2026 Salı 11:50 - Güncelleme:
23 yılda sessiz devrim! Bakan Tunç: Yeni anayasa darbeci ruhu ortadan kaldıracak
ABONE OL

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, milletin ortak talebi ve beklentisini en yalın haliyle ortaya koyduğunu belirtti.

Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa, aziz milletimize karşı en önemli sorumluluğumuz ve borcumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda sessiz devrim niteliğindeki reformlarla Anayasa'nın darbeci ve vesayetçi ruhunu büyük ölçüde zayıflatmış olsak da bunu kalıcı biçimde ortadan kaldırmanın yolu, darbecilerin değil aziz milletimizin temsilcilerinin yazdığı ve milletimizin beyaz oylarıyla 'evet' dediği yeni ve demokratik bir anayasadan geçmektedir. Elbette bu anayasa, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, kimseyi ötekileştirmeyen, tüm haklardan yararlanmanın hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamayacağını açıkça hükme bağlayan ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri de içermelidir."

Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan çirkin hakareti kınayan Tunç, başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.

  • Anayasa Reformu
  • Darbecilere Son
  • Demokratik Anayasa

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.