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Uluslararası suç örgütü çökertildi! Türkiye'den tarihe not düşürecek operasyon

Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '9'u yurt dışı, 225'i yurt içindeki 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon sürüyor. 13 milyar TL mal varlığına el konuldu. Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 10:24 - Güncelleme:
Uluslararası suç örgütü çökertildi! Türkiye'den tarihe not düşürecek operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hedefimizde 4 ayrı uyuşturucu satan örgüt vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu satıcılığı kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma ile şantaj gibi suçlar işlendikleri belirlendi.

Toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon sürüyor. 13 milyar TL mal varlığına el konuldu.

Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi. Europol kilit rol üstlendi. Bu işbirliği ile hedefteki şahısların takibi sağlandı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz Europol merkezine giderek Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştılar. Suç ağları tespit edildi. Dünyanın 4 bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdik.

5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı göstermektedir.

Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz.

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