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  • 24 ayrı suçtan aranan PKK'lı Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi
Güncel

24 ayrı suçtan aranan PKK'lı Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

27 Kasım 2020 Cuma 17:01 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 17:04
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